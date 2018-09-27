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Назван список продуктов, которые могут подешеветь этой осенью

Екатерина Аксенова
13:30 27.09.2018
По словам эксперта, снижение цен следует ожидать на растительное масло, а также на мясо курицы, говядину и свинину.
Назван список продуктов, которые могут подешеветь этой осенью
Фото: ens KalaeneZB / Globallookpress

Спад цен ожидается в октябре на растительное масло, считает создатель торговой платформы «АГРО24» Александр Волчек.

«Сейчас идет продажа продукта прошлого года, и оптовые цены варьируются от 47 до 52 рублей за литр. Как только начнутся переработка и выход на рынок нового масла, цены снизятся и составят 40-45 рублей за литр. Снижение оптовых цен может повлиять на снижение розничных», - объяснил Волчек.

Также, по аналитическим данным торговой платформы, подешевеют курица, говядина и свинина.

«Падение цен на птицу связано с отголосками "куриного кризиса", случившегося в 2017 году. В этом году ожидается перепроизводство курицы. Общая динамика свидетельствует о том, что средняя цена по сравнению с прошлым годом снижается», - отметил эксперт.

Между тем, по словам Волчека, закупаться впрок мясом курицы на фоне снижения стоимости продукта не стоит, поскольку сверхподорожание вряд ли произойдет.

«С начала года говядина выросла в цене на 10%, однако в связи с тем, что впереди сезон убоя скота и увеличение предложений, в ближайшее время цена на свинину и говядину стабилизируется и немного снизится», - сказал он.

За последние месяцы, по словам эксперта, упала на 12,2% цена на сливочное масло. В этом году самые низкие цены на этот продукт были зафиксированы в Пензенской области, где килограмм можно было купить за 432 рубля.

«Причина стремительного падения цен на сливочное масло, так же как и на овощи, исключительно сезонная. Такая ситуация повторяется из года в год. Но из-за ослабления рубля в ближайшее время может произойти небольшой скачок цен», - добавил Волчек.

Александр Волчек называет текущий месяц самым благоприятным для приобретения сливочного масла. А пачка этого продукта при соблюдении всех условий может храниться в морозильной камере около года.

С определенной цикличностью происходит снижение цен на некоторые продукты, например на  растительное масло. Его средняя розничная цена в прошлом году падала на 10% за сентябрь-ноябрь. Но стоимость некоторых продуктов не всегда удается спрогнозировать со 100%-ной вероятностью, уточнил эксперт.

«Так, например, мировые цены на зерновой кофе сегодня достигли 12-летнего исторического минимума из-за перепроизводства высокого урожая. Арабика и робуста упали в цене. С января по сентябрь средняя цена держится на одном уровне - 2053 рубля за килограмм. В целом мы думаем, что цены могут вырасти. Но спрогнозировать сейчас на 100% сложно. Тут много факторов, ключевую роль играет и курс рубля, и конкуренция между производителями, и прочее» - подытожил Волчек.

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