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Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионного законодательства в III чтении

Наталия Майорова
13:19 27.09.2018
Пленарное заседание состоялось в четверг, 27 сентября.
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионного законодательства в III чтении
Фото: duma.gov.ru

Закон о совершенствовании пенсионной системы приняли сегодня, 27 сентября, в Государственной думе.

В первом чтении правительственный законопроект подразумевал постепенное повышение возраста для выхода на пенсию. В частности, для мужчин предлагалось установить планку в 65 лет, а для женщин - в 63 года. Однако президент России Владимир Путин предложил смягчить решение, таким образом было решено изменить возраст для выхода на пенсию для женщин и установить его на уровне в 60 лет. Кроме того, российский лидер призвал установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, а также ввести определенные меры для защиты лиц предпенсионного возраста.

В начале сентября Путин внес законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. В соответствии с ним, при отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении лиц предпенсионного возраста предусматривался штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов.

Что касается остальных предложений российского президента, то они были учтены в поправках, принятых во втором чтении, уточняет РИА Новости.

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