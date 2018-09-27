Власти Челябинска обещают расчистить город до 1 октября

Почти 90 миллионов рублей направлено на очистку Челябинска от мусора. Деньги выделены из областного бюджета, и для этого местным депутатам сегодня пришлось экстренно вносить поправки в главную смету региона.

Власти города обещают решить проблему с вывозом отходов до 1 октября. Сейчас ежедневно с контейнерных площадок убирают по одной тысяче тонн мусора. В мегаполисе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе велел привлечь к ответственности виновных вплоть до возбуждения уголовных дел.

На устранение «мусорного апокалипсиса» брошены коммунальщики Магнитогорска, Екатеринбурга, Тюмени и даже Ханты-Мансийска.

Утопать в грязи Челябинск начал 11 сентября, когда закрыли городскую свалку. Выполнять рейсы на другой полигон без дополнительной оплаты подрядчики отказались: он дальше, и расходы на топливо больше.