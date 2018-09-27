Суд отклонил ходатайство о привлечении к делу о пиратском контенте Mail.ru Group и Rutube

Mail.ru Group и Rutube не будут привлекаться к рассмотрению иска медиахолдинга «Газпром-Медиа» к компании «Яндекс». Напомним, иск подан с целью принудить заблокировать отображение в поисковике ссылок на пиратский контент.

Ранее, «Яндекс» ходатайствовал о привлечении вышеуказанных юрлиц в качестве третьей стороны.

В четверг были проведены слушания по иску телеканала «Парнас» и ТВ3. Представители первого защищали права на сериал «Вне игры», а ТВ3 требовал убрать из поиска пиратские копии серий «Мистические истории».

По словам юриста «Яндекса» после рассмотрения, компания заблокировала несколько тысяч ссылок на пиратские серии сериала «Вне игры». Однако, с ними связались представители Rutube, ссылки которого так же попали в бан, и заявили, что их контент - лицензионный.

«Однако мы не можем этого сделать в соответствии с решением суда», - цитирует слова представителя «Яндекса» РИА «Новости».

Юристы просили привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц, поскольку их интересы тоже были затронуты. Однако, суд отказал в этом, сославшись на то, что оба ресурса вправе самостоятельно заявить ходатайства об участии в деле.

Напомним, медиахолдинг «Газпром-Медиа» подал иск к компании «Яндекс», которая, в свою очередь, приняла обеспечительные меры и удалила ссылки на пиратский контент 30 августа.