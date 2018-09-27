Полупустой зал и спящий Климкин: в Раде рассказали об аплодисментах после речи Порошенко на ГА ООН

Выступление украинского президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было встречено «аплодисментами». Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, такое явление является редкостью.

«Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи», - написала она в Facebook.

А вот глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин не выдержал речей Порошенко, в результате чего просто уснул и попал на видео. Неудивительно также и то, что большая часть мест в зале во время выступления украинского лидера пустует.