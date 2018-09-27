Полупустой зал и спящий Климкин: в Раде рассказали об аплодисментах после речи Порошенко на ГА ООН
В Раде отметили, что такое явление - редкость, имея в виду аплодисменты после речи Порошенко.
Фото: president.gov.ua
Выступление украинского президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было встречено «аплодисментами». Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, такое явление является редкостью.
«Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи», - написала она в Facebook.
А вот глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин не выдержал речей Порошенко, в результате чего просто уснул и попал на видео. Неудивительно также и то, что большая часть мест в зале во время выступления украинского лидера пустует.