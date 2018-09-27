В сети появилось видео сгибающегося телефона

В компании Lenovo кардинально пересмотрели устройство мобильных «раскладушек» и представили прототип телефона, который можно сгибать и сворачивать едва ли не рулетом. Короткий видеоролик появился в Twitter.

Чрезвычайная гутаперчивость смартфона не влияет на его потребительские свойства. Гаджет работает, заряжается и открывает приложения.

Гибкостью новинка от Lenovo обязана специальному шарниру, механизм которого разработчики обещают «довести до ума» к началу серийного выпуска. В прошлом году компания уже представила на рынке нечто подобное – телефон сворачивающийся в браслет.