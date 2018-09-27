Эксперт назвал главное условие для установки домовых счетчиков на отопление

Отопительный сезон в 2018 году во многих субъектах России официально стартует с 1 октября. Но в некоторых регионах тепло в дома придет в конце сентября. Так, в Москве уже начали пробную подачу тепла.

Во время начала отопительного сезона многие россияне традиционно сталкиваются с перебоями подачи тепла. Куда обращаться в таких случаях, «Звезде» рассказал заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

«Нужно обращаться в управляющую компанию. В моем доме, например, часто бывает так, что рабочие забывают спустить воздух при запуске отопления. Поэтому и нужно обращаться в управляющую организацию. Если она не отреагирует - обращаться в государственную жилищную инспекцию»», - пояснил эксперт в эфире программы «Сегодня утром».

Он также прокомментировал переход ряда россиян на оплату за отопление по тепловым счетчикам. Как объяснил Костянов, индивидуальные приборы учета нельзя поставить в дома с вертикальной системой разводки отопления.

«Вообще, тепловые счетчики ставят, но общедомовые. В силу того, что у нас большинство домов с вертикальной системой разводки отопления и нет возможности поставить индивидуальные приборы учета на каждый стояк, в каждую квартиру», - отметил эксперт.

При этом Костянов добавил, что согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 № 354 если в доме в 100% помещений, как жилых, так и не жилых, установлены приборы учета тепла, то оплата за отопление должна производиться в соответствии с показаниями счетчиков.

«Если в доме 100% помещений (не только жилых, но и нежилых) оприборены, есть общедомовой прибор учета, то мы платим по приборам учета», - заключил эксперт.

Напомним, согласно постановлению правительства России отопительный сезон в стране начинается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов.