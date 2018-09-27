Американские СМИ уличили авианосцы ВМС США в небоеспособности

Американские СМИ сообщили о серьезных проблемах с американскими авианосцами. В частности, по данным Business Insider, в 2018 году было задействовано лишь 15% этой техники от общего числа.

В сообщении уточняется, что причина небоеспособности американских авианосцев кроется в ремонте и обслуживании. В результате скорость развертывания авианосных групп США снизилась до минимального показателя за последние 25 лет, чего не было со времен окончания холодной войны.

Ситуация начала развиваться несколько лет назад, когда американские авианосцы могли простоять в ожидании ремонта почти четыре года, отмечает издание. Причем это время они могли потратить на семь полугодичных дальних походов.

Более того, проблема, по мнению издания, заключается не только в авианосцах, но и в палубных истребителях-бомбардировщиках США F/A-18E/F Super Hornet, из которых боеспособными считается лишь половина.

По данным Task and Purporse, к общему числу проблем добавляется также и дефицит квалифицированных кадров.

Еще недавно сообщалось о случае, демонстрировавшем отсутствие дисциплины в рядах американских военных: полицейским в США пришлось электрошокерами усмирять пьяных британских военных. Шестеро членов экипажа новейшего авианосца Queen Elizabeth устроили дебош в городе Джексонвилл-Бич во Флориде.