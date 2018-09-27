Австралийский МИД выступил с заявлением по поводу расследования крушения рейса MH17

Глава австралийского внешнеполитического ведомства Мариза Пейн обрушилась с критикой на российские власти. Дипломат возмущена тем, что Москва якобы игнорирует выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщает RT.

Ранее стало известно о встрече Пейн с коллегами из Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии. Разговор министров состоялся в Нью-Йорке.

«Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме международной следственной группы и ее выводах», - заявила по итогам встречи Пейн.

Напомним, ранее российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к авиакатастрофе, унесшей жизни почти 300 человек. В доказательство этого проведен ряд натурных испытаний, предоставлены исчерпывающие документальные свидетельства, подтверждающие украинскую принадлежность зенитных систем, сбивших лайнер в небе над юго-востоком страны.

Так, 17 сентября в ходе специального брифинга в Министерстве обороны РФ были продемонстрированы документы, доказывающие принадлежность ракеты ЗРК «Бук», с помощью которой 17 июля 2014 года был сбит рейс MH17, Украине.

«Достоверно установлено, что двигатель ракеты и сопловой блок к нему, продемонстрированные совместно со следственной группой, являлись составной частью ЗРК "Бук", которая была поставлена в декабре 1986 года в 223-ю зенитную ракетную бригаду, дислоцированную в Украинской ССР», - констатировал в ходе специального брифинга МО начальник Главного ракетного-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин.

Как подчеркивал Паршин, представители совместной следственной группы по крушению MH17 могут ознакомиться с предоставленными МО РФ документами, если пожелают.