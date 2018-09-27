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Семилетний мальчик без труда взломал обновленную iOS 12 для iPhone

Роман Захаров
11:59 27.09.2018
Ребенок удалял игры и загружал их обратно из облачного хранилища, чтобы обойти ограничения родительского контроля.
Семилетний мальчик без труда взломал обновленную iOS 12 для iPhone
Фото: pixabay

Семилетний ребенок нашел способ обойти ограничения родительского контроля в операционной системе iOS 12 для iPhone. Об этом рассказал отец юного хакера, пользователь Reddit под ником PropellerGuy.

Он сообщил, что мальчик смог обойти ограничения функции «Экранное время», позволяющей, помимо всего прочего, родителям контролировать время, которое ребенок проводит за играми. По словам мужчины, его сын, после того как заканчивалось игровое время, удалял программу, переустанавливал ее из раздела «Покупки» в App Store и продолжал играть без каких-либо ограничений.

Отец мальчика начал обращать внимание на то, что он проводит за играми намного больше времени, чем положено, а спустя несколько дней узнал, в чем заключается секрет.

«Я впечатлен», - написал мужчина, отметив, что нисколько не злится на сына.

Apple представила iOS 12 17 сентября. В новой ОС усовершенствования направлены на быстродействие и оптимизацию работы.

Ранее СМИ сообщили, что Apple тайно встроила функцию слежения в iOS 12.

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