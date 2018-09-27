Составлен топ-10 популярнейших дизельных автомобилей в РФ

Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных дизельных автомобилей в России.

Уточняется, что всего по состоянию на 1 июля 2018 года в РФ числится 2,12 миллиона легковых машин с дизельным двигателем, что составляет почти 5% от всего российского автопарка.

Например, самым популярным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. После первого полугодия было зарегистрировано 86,7 тысячи таких моделей.

Серебро досталось Toyota Land Cruiser - их за указанный период насчитывалось 76,7 тысячи единиц.

А вот замкнул тройку лидеров Mitsubishi Pajero с показателем в 66,1 тысячи штук.

Кроме того, в первой пятерке оказались также пикап Toyota Hilux - 63,2 тысячи экземпляров и внедорожник Volkswagen Touareg - порядка 61 тысячи.

В топ-10 попали также две модели Mitsubishi - внедорожник Pajero Sport с показателем 58,7 тысячи автомобилей и пикап L200, которых в России зарегистрировано порядка 58,2 тысячи единиц. Также в перечне оказались Kia Sorento - 55 тысяч штук, SsangYong Kyron - 48,1 тысячи и Hyundai Santa Fe - 48 тысяч.

Ранее был назван самый популярный в России внедорожник.