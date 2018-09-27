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США впервые применят в бою истребители F-35B - СМИ

Наталия Майорова
11:28 27.09.2018
По данным телеканала, истребители в настоящее время транспортируются в Персидский залив.
США впервые применят в бою истребители F-35B - СМИ
Фото: af.mil

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты США готовятся к своей первой боевой миссии. Как уточняет CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, в ближайшем будущем эти самолеты якобы должны нанести удары по объектам боевиков на территории Афганистана.

По данным телеканала, американские истребители в настоящий момент транспортируются из Аденского залива в Персидский на десантном корабле USS Esseх. Там они выполняли разведывательные миссии в Сомали, однако в бой пока не вступали, а находились в резерве.  

F-35 - американский многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Он создан с применением технологий малой заметности, но ранее в США признали заметность «невидимых» истребителей F-35B.

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