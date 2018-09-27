Юрий Борисов назвал цифровизацию важнейшим вызовом обществу

Глобальная цифровизация общества требует совершенно иных подходов к обеспечению безопасности людей. С таким заявлением выступил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сегодня все социально значимые сферы жизни, такие как здравоохранение, экология и безопасность движения, во многом регулируются электроникой.

«Безусловно, это требует переосмысления концептуальных подходов к управлению процессами. Очевидно, что обеспечение безопасности в таких условиях играет важнейшую роль», - сказал во вступительном слове Борисов.

Вице-премьер рассказал о планах правительства реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности критически важных сфер. Первый шаг уже сделан - запущен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». За четыре года своей работы система позволила скоординировать деятельность оперативных служб.

Следующей ступенью развития автоматизированных систем Борисов назвал создание «умных, светлых и чистых городов» с опорой на уже существующие наработки.