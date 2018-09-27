Путин прибыл в Азербайджан для встречи с Алиевым

Российский президент Владимир Путин прибыл в Баку. Ожидается, что там он выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух стран, где также встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

При этом ранее сообщалось, что главы обеих стран до начала официальных мероприятий посетят финальный этап чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в Баку, где Путин пообщается с российскими спортсменами.

Кроме того, ожидается, что на российско-азербайджанском межрегиональном форуме выступит президент Азербайджана, уточняет РИА Новости.

С нетерпением хотел бы встретиться с Путиным и американский президент Дональд Трамп, однако дата встречи еще не определена.