Обогнавшие время: Китай назвал три российские технологии, которые мечтает получить

Россия по праву считается одной из сильнейших держав в сфере производства вооружений и техники. Некоторые свои технологии страна уже начала экспортировать за рубеж, однако, по мнению автора статьи в китайском издании Jinri Toutiao, есть как минимум три ноу-хау, которые Россия никогда не продаст, потому что они по праву «считаются лучшими в мире».

По словам автора, Китай «мечтает об этих технологиях». Во-первых, это производство атомных подводных лодок. Благодаря тому, что после распада СССР все наработки в этой области остались в России, отечественные субмарины «смогли сильно обогнать конкурентов». В качестве примера в материале приводятся подлодки проекта 955 «Борей». Автор пишет, что уникальная технология шумоподавления позволяет «морским убийцам» быть «еще незаметнее».

Вторая технология, которую хотела бы заполучить Поднебесная, - производство межконтинентальных баллистических ракет. Особенно автора впечатляет ракетный стратегический комплекс «Сармат». Как говорится в материале, когда эти комплексы будут приняты на вооружение, она смогут «отбросить тень» на любую точку Земли.

Еще одной уникальной разработкой являются российские технологии по производству авиадвигателей, считает автор. В СССР вся военная техника и вооружение «были довольно крупными» и, соответственно, как отмечается в материале, требовали мощных двигателей. Со временем Россия смогла усовершенствовать эту технологию, и теперь, по словам автора, «российское двигателестроение фактически заняло передовые позиции в мире».

В конце материала автор сожалеет только о том, что Россия никогда не поделится этими тремя технологиями.