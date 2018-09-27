Максакова подала в суд на нового мужа - СМИ

Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, вышла замуж во второй раз. Как уточняет сайт «Комсомольской правды», информация о ее семейном положении содержится в поданном женщиной в Пресненский суд Москвы иске от 24 сентября.

По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в июле в Киеве, а избранником Максаковой стал Далхат Халаев. При этом женщина подарила своему новому супругу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, однако эту недвижимость тот почти сразу продал и даже не посоветовался с ней по данному вопросу.

Максакова обратилась по этому поводу в суд для признания сделки купли-продажи квартиры недействительной. В иске она сообщила о том, что о намерениях Халаева не знала, а также не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества.

Крломе того, издание уточняет, что ответчиком Халаева стал покупатель недвижимости Мурат Мержоев.