Украина запуталась в собственных версиях «прорыва» кораблей в Азовское море

На борту украинских военных кораблей «Донбасс» и «Корец» во время их прохода через Керченский пролив были российские лоцманы. Соответствующее заявление сделал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук.

В интервью «112 Украина» он сообщил, что для прохода через мелководный Керченский пролив суда нуждались в помощи лоцманской службы Керчи, хотя любые коммуникации с крымскими официальными учреждениями, по словам военнослужащего, запрещаются украинским законом об «оккупированных» территориях.

Марчук добавил, что корабли являются вспомогательными, а не боевыми, в связи с чем они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Генерал также сообщил, что российские лоцманы «провели спокойно эти два корабля в Азовское море».

Отметим, что данное заявление военнослужащего идет вразрез с тем, что ранее говорили в ВМС Украины. По информации украинских Военно-морских сил, суда «не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем», при этом переход «Донбасса» и «Корца» через Керченский пролив якобы «проходил в сложной обстановке».

Напомним, суда «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для создания новой военно-морской базы. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила их прохождение в соответствии с нормами международного права.