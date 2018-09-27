В Гознаке рассказали о судьбе бумажных денег в России

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о судьбе наличных бумажных денег в России. По его словам, эти купюры еще долго будут находиться в обороте.

В то же время он отметил, что такая востребованность может продлиться до того момента, пока не появятся электронные платежные инструменты, которые превосходят бумажные банкноты по уровню надежности.

«Он (пластик - прим. ред.) дороже, чем бумага, но более долговечен. Здесь есть некий баланс, оценивая который, в ряде стран отдают предпочтение пластику», - цитирует его издание «Аргументы и факты».

Тем не менее Трачук подчеркнул, что купюры, скорее всего, останутся бумажными, поскольку их замена на пластик маловероятна. По его словам, причина проста - такие материалы недостаточно экономичны и экологичны.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры.