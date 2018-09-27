В Сеть «утекло» фото нового «каблука» на базе Lada Granta

Российский концерн «АвтоВАЗ» и дочернее предприятие «ВИС-Авто» готовят к премьере новый пикап, сделанный на базе рестайлинговой версии Lada Granta. Пользователи популярной соцсети «ВКонтакте» уже обнародовали шпионские фотографии новых «каблуков».

На снимках, размещенных в группе «Lada Vesta клуб», видно, что передняя часть кузова и фирменный Х-стиль, реализованный в бампере, решетке радиатора и головной оптике, полностью копируют обновленную Lada Granta. Как сообщают СМИ, в скором времени новинка пройдет процедуру омологации в службе инжиниринга автопроизводителя, после чего модель будет запущена в серийное производство на заводе «ВИС-Авто», который находится в Тольятти.

Согласно не подтвержденной пока информации, «каблуки» будут выпускаться с теми же восьмиклапанными и 16-клапанными 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил, работающими в паре с пятьюступенчатыми коробками передач, как механическими, так и автоматическими.

О том, когда новая модель появится в продаже, в настоящий момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ представил видеозапись, на которой были запечатлены автомобили нового семейства Lada Granta.