Вырвал с корнем: первые последствия урагана в Москве показали на видео

Конец сентября стал для Московского региона пиком циклонов, которые принесли с собой порывистый ветер и дожди. Первые последствия резкого изменения погоды проявились не только в изменении температуры воздуха в более прохладную сторону.

Так, в столичном районе Богородское очевидцы сняли на видео выкорчеванное мощнейшим ветром дерево, которое рухнуло прямо на дорогу.

На кадрах, публикуемых «Звездой», видно, как на месте ЧП работают сотрудники спасательных служб.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 сентября, на столицу вновь обрушатся дожди, а температура воздуха ночью опустится до +1 градуса. Кроме того, уже в ближайшие выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега, а столбик термометра и вовсе опустится до отметки -3 градуса.