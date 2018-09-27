Лавров обсудил с Гутеррешем ситуацию в Сирии и на Украине

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию на Украине и в Сирии. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, уточняет РИА Новости.

Известно, что обсуждались также «практические шаги по повышению эффективности коллективных усилий» в сфере миротворчества, а также мирного урегулирования кризисных ситуаций и повышения роли Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности в данном процессе.

«Стороны выразили общее мнение, что прогресс в урегулировании кризисов зависит от готовности государств - членов ООН предпринимать консолидированные шаги на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», - говорится в сообщении.

Ранее Лавров преподнес Гутеррешу неожиданный и ценный подарок.