Спасатели вышли на помощь совершившему жесткую посадку в горах КБР парапланеристу

Восемь сотрудников спасательной службы вышли на помощь подмосковному парапланеристу, совершившему вечером в среду, 26 сентября, жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии.

«Утром в четверг на помощь пострадавшему выдвинулась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», - говорится в сообщении регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве отметили, что поиски парапланериста будут проводиться вблизи селения Безенги на высоте 1,6 тысячи метров.

Напомним, вечером в среду стало известно, что в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии 50-летний парапланерист из Подмосковья совершил жесткую посадку на высоте 1,6 тысячи метров и нуждается в оказании помощи. В условиях темного времени суток провести операцию по поиску пострадавшего было невозможно.