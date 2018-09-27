На Украине раскрыли главную цель создания базы ВМС в Азовском море

Заместитель начальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко признался в том, что основной целью создания баз Военно-морских сил страны в Азовском море является защита от так называемой «российской минной угрозы».

«Основной задачей базы будут защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, предусматривающие проведение противоминных мероприятий», - цитирует его телеканал «Громадьске».

По словам Рыженко, именно это направление является приоритетным для развития ВМС Украины.

Между тем он добавил, что два артиллерийских бронекатера «со сканерами бокового обзора» пополнили группировку ВМС Украины в Азовском море.

Ранее автор американского журнала предположил, что в Азовском море российский флот мог бы уничтожить базу ВМС Украины, а также принадлежащие ей корабли «в считаные минуты».