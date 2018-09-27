МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита - СМИ

Украине необходимо вновь поднять цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. Эти условия Киев должен выполнить для получения нового кредита от МВФ.

Как пишет «Экономическая правда», ссылаясь на собственные источники, из-за отсутствия возможности выполнить требования текущей программы украинская сторона вынуждена договариваться с Международным валютным фондом о stand-by кредите на пять-шесть миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.

Издание отмечает, у МВФ пропало доверие к Киеву, поэтому, скорее всего, от руководства Украины потребуют сначала выполнить взятые на себя обязательства.

Действующая с 1952 года кредитная программа stand-by помогает в преодолении кризисных ситуаций и решении проблем с проведением платежей. Как правило, займы предоставляются на срок от одного до двух лет, а максимальная продолжительность данной программы составляет три года.

Ранее стало известно о проблемах Украины с получением транша от МВФ, который выдвинул новое условие.

По мнению политолога Игоря Друзя, получение Киевом транша от Международного валютного фонда в дальнейшем обернется для Украины тяжелыми последствиями.