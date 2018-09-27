Паника и осколки стекол: канадка сняла изнутри эпицентр урагана

Жительнице Канады довелось испытать мощь урагана в буквальном смысле на самой себе.

Девушка опубликовала в Facebook кадры, на которых видно, как сначала мощный ливень обрушивается на лобовое стекло транспортного средства, причем с дождевым потоком на автомобиль несутся листья и земля. Потом сильный порыв ветра выбивает одно из стекол машины, что приводит канадку в панику.

«Попала прямо в торнадо. Неприятный адреналин», - прокомментировала она.

По данным NY Post, девушка отделалась несколькими порезами лица.

За несколько дней шокирующие кадры набрали более двух миллионов просмотров. Несмотря на то что большинство комментаторов обеспокоилось здоровьем канадки, многие обрушились на нее с критикой.

«Очень умно - находиться в машине во время торнадо. Тебе еще повезло, что ветер не подхватил твою машину и не принялся ее швырять, как игрушечную», - отметили они.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган обрушился на столицу Канады Оттаву. В результате разбушевавшейся природной стихии пострадали кровли домов, а также повалены десятки деревьев. Городу был нанесен значительный ущерб.