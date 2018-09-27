В двух районах Дагестана введен режим КТО

В Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба НАК по республике.

«Режим введен в 06:30 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников», - говорится в сообщении.

Как пояснили силовики, режим КТО введен с целью недопущения совершения терактов, обеспечения безопасности местных жителей и поиска участников бандподполья.

В сообщении Оперштаба НАК по Дагестану отмечается, что в период проведения контртеррористических мероприятий будет действовать ряд необходимых для этого мер: проверка документов, удаление физлиц с отдельных участков местности, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском и Буйнакском районах Дагестана в результате КТО были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований.