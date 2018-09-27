«Волга» на скорости влетела в подземный переход в Омске: видео

Страшное ДТП произошло в Омске - водитель «Волги» уснул за рулем, в результате чего потерял управление и съехал в пешеходный переход. Инцидент произошел 27 сентября около 6 часов утра.

Как отметили в ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет. Несмотря на всю серьезность ДТП, 32-летний водитель не пострадал.

Что касается автомобиля, то он врезался в перекрытие, после чего остановился. Однако транспортное средство получило серьезные повреждения. Фотографии были опубликованы в группе во «ВКонтакте».

При этом, по данным портала NGS55, специалисты пока не оценили ущерб перехода. По предварительной информации, восстановительные работы будут значительными.