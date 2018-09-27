Паспорт Цоя ушел с молотка за 9 млн рублей

Паспорт лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя ушел с молотка в московском аукционном доме «Литфонд» за девять миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей.

В документе, например, есть информация о зарегистрированном браке с Марианной Родованской, с которой музыкант расписался в отделе ЗАГСа Московского района Ленинграда.

Также за три миллиона рублей была продана записная книжка Цоя. В ней есть контакты Бориса Гребенщикова, Артемия Троицкого и многих других известных лиц.

Рукопись песни «Хочу перемен!» участники торгов оценили в 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что советский паспорт, записную книжку и рукописи песен Виктора Цоя выставил на продажу житель Санкт-Петербурга по имени Дмитрий. Свою фамилию он афишировать не стал.