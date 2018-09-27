Из российского законодательства может исчезнуть термин «инвалид» - СМИ

Термин «инвалиды» может исчезнуть из российского законодательства. Соответствующая инициатива исходит от Министерства труда РФ.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства, термин планируется заменить на другой, который будет отражать правозащитную модель государственной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями. В материале также говорится, что госзадание на научно-исследовательскую работу по данной теме будет направлено в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в 2018 году. Кроме того, этот вопрос обсудят и с общественными организациями инвалидов.

Как рассказали изданию в Минтруде, также готовятся предложения по мерам, которые увеличат число квалифицированных переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов (специалистов, описывающих происходящее на сцене, кино- и телеэкране для людей с нарушениями зрения - прим. ред.).

Газета отмечает, что на ее запрос в ФМБА о том, какими терминами будет заменено слово «инвалид» в российском законодательстве, агентство ответа не дало.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт для семей с инвалидами.