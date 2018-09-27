Посмеяться пришел – в Москве люди перепродают места в очереди за новыми iPhone

За несколько дней до официального старта продаж новых моделей iPhone, который состоится 28 сентября, в Москве у магазина re:Store начали появляться очереди, в которых продаются даже места.

Так, например, шестое место в очереди отдают за 250 тысяч рублей, а за 23-е придется раскошелиться на 130 тысяч.

«Пришел посмеяться над народом. Как вижу, тут реальных покупателей нет. Все в надежде перепродать очередь, как в том году было», - рассказал один из присутствующих.

При этом здесь также находится стенд, на котором указаны так называемые «заповеди», в частности – без личного присутствия очередь не действительна, в результате чего человека просто могут выставить из нее.

Американская компания Apple ранее представила сразу три новых модели смартфонов, причем цена на них начинается от 87 тысяч рублей в зависимости от iPhone.

Ранее исследователи составили портрет типичного российского владельца iPhone.