МГБ ЛНР рассекретило состав интернациональной группы, которая будет работать в частях ВСУ

Министерство госбезопасности ЛНР установило состав группы, состоящей из граждан разных стран, которая будет работать в местах дислокации войсковых частей ВСУ - С3048, С1888, С6898, С7158.

«Войсковые части С6898, С7158 являются засекреченными и отсутствуют в официальном списке частей ВСУ. В/ч С6898 используется МО Украины для продажи имущества, находящегося на балансе министерства, в/ч С7158 передана в ведение СБУ», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Министерство государственной безопасности самопровозглашенной республики, в состав интернациональной группы входят пять граждан Великобритании, датчанин, канадец и венгр.

Ранее сообщалось, что МГБ ЛНР опубликовало первые секретные документы, собранные внедренным в войска ПВО Украины агентом. В них содержатся факты правонарушений украинских военных. В частности, там говорится, что с начала прошлого года в рядах ВСУ совершено 220 правонарушений. Среди них ДТП, убийства, доведение до самоубийства, нарушения правил обращения с оружием, нанесение телесных повреждений военнослужащими, часть из которых во время совершения преступлений находилась в состоянии алкогольного опьянения.