Метательные щупальца: морской котик швырнул в лицо туристу живого осьминога
Конфузная ситуация произошла вблизи берегов Новой Зеландии – один из трэвел-блогеров решил покататься в компании друзей на каяках, причем снять все это на камеру. Однако в какой-то момент рядом с плавательным средством из-под воды возник морской котик, который с размаху швырнул в лицо мужчины живого осьминога.
Позже выяснилось, что инцидент вовсе не был случайным, поскольку туристы оказались в эпицентре схватки морских животных.
Трэвел-блогер разместил кадры в своем Instagram.
«Я не уверен, кто был больше удивлен: морской котик, осьминог или я», - отметил блогер.
Однако нелепая ситуация спасла жизнь осьминогу – он присосался к каяку, в результате чего тюленю пришлось сдать позиции и расстаться со своей жертвой.
Новая Зеландия вообще поражает воображение находками - ранее на местном пляже обнаружили гигантское пульсирующее существо.