В Дамасском университете начала работу кафедра русского языка

В Дамасском университете в Сирии открылась кафедра русского языка. Желающих выучить «великий и могучий» столько, что специально для них построили новый корпус. В университете сейчас 16 языковых отделений и кафедра русского языка среди них самая многочисленная, причем преподователям помогают и студенты из смешанных семей, для которых русский и так второй язык.

«У меня мама русская. Я хорошо говорю по-русски. И я поступила на факультет русского языка, чтобы продолжить учебу в России, поехать туда. И вот изучаю, чтобы получить образование» рассказывает студентка кафедры Яна Салям.

Сегодня в Дамасском университете учатся уже более 100 тысяч человек. И по мере того, как война уходит, число желающих вернуться за парты растет. Несколько дней назад, из освобожденных Думы и Дераа поступило еще полторы тысячи заявлений на восстановление в ВУЗ.