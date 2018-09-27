В Скотленд-Ярде не смогли прокомментировать расследование о «настоящем имени» Боширова

В Скотленд-Ярде отказались комментировать заявления исследовательской группы Bellingcat, которая сообщала, что подозреваемый Лондоном в «деле Скрипаля» Руслан Боширов якобы является «полковником ГРУ».

Кроме того, по предположениям Bellingcat, настоящее имя Боширова - якобы Анатолий Чепига.

«Мы не комментируем эту информацию, мы не имеем к ней отношения», - цитирует слова Скотленд-Ярда ТАСС.

В сообщении также говорится, что в настоящее время следствие продолжается.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о якобы «обнаруженном сходстве» Руслана Боширова с полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Она отметила, что вся эта информация является не более чем новым информационным вбросом, цель которого - продолжить мероприятия по отвлечению внимания от того, что в действительности произошло в британском городе Солсбери.

Исследовательская группа Bellingcat опубликовала свое расследование в среду, 26 сентября.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в Солсбери. Британская сторона по-прежнему убеждена, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было «произведено в России». В сентябре прокуратура Великобритании сообщила, что к отравлению якобы были причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они ранее дали интервью телеканалу RT, в котором сообщили, что со Скрипалями знакомы не были, а в Солсбери оказались в качестве туристов и не более того.