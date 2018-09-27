Кремль хотел благополучия для Латвии - Захарова прокомментировала предвыборный плакат главы латвийского МИД

Кремль хотел, чтобы Латвия стала благополучной страной. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала предвыборный плакат главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича с лозунгом «Назло Кремлю».

Пользователь социальной сети Facebook Владимир Симиндей отметил Захарову в посте о Ринкевиче, использующем в рамках предвыборной кампании лозунг «Назло Кремлю - Латвия успешная страна и будет такой».

«Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством. Но если хотят быть только состоявшимся - ради бога», - написала официальный представитель МИД России, комментируя публикацию.

Выборы в латвийский сейм состоятся 6 октября. Фотография Эдгара Ринкевича с лозунгом появилась на многих зданиях и рекламных столбах в Риге. Министр иностранных дел баллотируется в парламент от партии «Новое Единство», но, согласно предварительным данным, она пользуется поддержкой лишь 5% избирателей.

Ранее сообщалось, что главы министерств юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсалу заявили о совместном намерении добиться от Российской Федерации платы за «советскую оккупацию».