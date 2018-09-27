Нам было весело – Трамп объяснил, почему его выступление в ООН встретили смехом

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале во время его выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке люди смеялись не над ним.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело», — заявил американский лидер.

Как он выразился, его слушатели в зале были из самых разных стран, и это были «в высшей степени профессиональные люди», поэтому они изначально не расположены к эмоциональным аплодисментам, улыбкам или чему-то подобному.

«Когда я сказал “Наша страна сильнее, чем когда-либо”, я услышал шум. Когда я сказал “Это правда”, я услышал смех. Я не ожидал, что такое произойдет», — передают РИА Новости слова Трампа.

Напомним, зал Генассамблеи ООН встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа. Он начал свою речь с рассказа о том, как обстоят дела в США. Его слова о больших успехах за короткий период вызвали в зале громкий смех.