Аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые Кардиффского университета выяснили, что аспирин помогает в лечении некоторых видов рака. Полученные данные показали, что прием жаропонижающего увеличил выживаемость пациентов на 20-30 процентов.

Участниками исследований стали 120 тысяч пациентов с раком кишечника, молочной или предстательной железы. Они принимали невысокие дозы аспирина. Еще 400 тысяч человек, также принявших в опыте участие, его не принимали. В итоге оказалось, что лекарство способно повысить выживаемость.

Однако, серьезным побочным эффектом стало желудочно-кишечное кровотечение. Число пациентов с такой проблемой было не более числа тех, кто не принимал аспирин вовсе. Данные исследований опубликованы на MedicalXpress.

Ученые подчеркивают, что результаты исследований не могут быть использованы для выявления причинно-следственной связи между приемом лекарства и полученным эффектом из-за обсервационного характера опытов. Однако, дополнительным доказательством эффективности вполне могут быть.