Инцидент с российским Ил-20 мог иметь «более серьезные последствия» - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инцидент с российским Ил-20 «мог иметь более серьезные последствия». Главу израильского правительства процитировало государственное радио Израиля Kan. Нетаньяху не стал конкретизировать свое высказывание, однако заявил, что, пытаясь сохранить диалог с российской стороной, продолжит противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии.

Самолет-разведчик российских ВКС Ил-20 был сбит 17 сентября во время налета F-16 ВВС Израиля. Израильские самолеты прикрылись российской машиной от огня сирийских ПВО, в результате погибли 15 российских военнослужащих. Министр обороны России Сергей Щойгу пообещал «остудить горячие головы» и заявил, что в двухнедельный срок в Сирию будут поставлены ЗРК С-300.