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Эрдоган обвинил Америку в попытках втянуть мир в экономическую войну

Егор Левин
04:18 27.09.2018
По мнению политика, необходимо предотвращать «деструктивные торговые конфликты» во избежание тотального и повсеместного ущерба.
Эрдоган обвинил Америку в попытках втянуть мир в экономическую войну
Фото: Turkish Presidential Palace / Xinhua / Globallookpress

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сделал заявление на тему Соединенных Штатов Америки. По его мнению, правительство США все больше втягивает весь остальной мир в экономическую войну.

Эрдоган считает, что «деструктивные торговые конфликты» необходимо предотвращать, потому что это может повлечь ущерб для всех.

«Нынешний односторонний и безответственный подход американского правительства все больше загоняет наш мир в фазу беспощадной экономической войны», — заявил президент Турции в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что ООН необходима реформа. Он считает, что нужно расширить состав постоянных членов Совета Безопасности.

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