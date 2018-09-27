Эрдоган обвинил Америку в попытках втянуть мир в экономическую войну
По мнению политика, необходимо предотвращать «деструктивные торговые конфликты» во избежание тотального и повсеместного ущерба.
Фото: Turkish Presidential Palace / Xinhua / Globallookpress
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сделал заявление на тему Соединенных Штатов Америки. По его мнению, правительство США все больше втягивает весь остальной мир в экономическую войну.
Эрдоган считает, что «деструктивные торговые конфликты» необходимо предотвращать, потому что это может повлечь ущерб для всех.
«Нынешний односторонний и безответственный подход американского правительства все больше загоняет наш мир в фазу беспощадной экономической войны», — заявил президент Турции в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что ООН необходима реформа. Он считает, что нужно расширить состав постоянных членов Совета Безопасности.