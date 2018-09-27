СК начал проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом в Рязани

Следственный комитет России начал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, случившегося накануне в Рязани.

По данным предварительного расследования, у фуры, выезжавшей из Рязани по Ряжскому шоссе, лопнуло колесо, длинномер занесло и вынесло на встречную полосу. Водитель маршрутного автобуса не успел среагировать, и маршрутка по касательной задела большегруз. В результате столкновения травмы получили все 10 пассажиров маршрутки, четверых пришлось госпитализировать.

Все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями СК. В частности, им предстоит установить, отвечала ли перевозка пассажиров требованиям безопасности.