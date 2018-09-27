Правительство планирует вдвое сократить количество опасных участков дорог

Правительство России заявило о планах в ближайшие пять лет снизить вдвое количество аварийно-опасных участков на всех дорогах страны. В частности, будет модернизирована дорожная сеть в 38 городских агломерациях с населением более 200 тысяч человек. Это позволит снизить нагрузку на региональные автодороги на 10 процентов и сделает их безопаснее.

Кроме того, чтобы уменьшить численность фур, регулярно передвигающихся по дорогам общего пользования, к 2024 году в четыре раза будут увеличены контейнерные перевозки железнодорожным транспортом.