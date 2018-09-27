Роухани считает, что Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку

Иранский президент Хасан Роухани придерживается мнения, что США вернутся в ядерную сделку.

«Соединенные Штаты Америки однажды, рано или поздно, вернутся (в сделку – прим. ред.)», — заявил он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

При этом, Роухани уверен, что сами же США и останутся в изоляции, в отличии от Ирана. Он отметил, что стиль общения действующей американской администрации разительно отличается от предыдущих, возможно, по причине их недолгого присутствия в политике как таковой. Слова Роухани передают РИА Новости.

Напомним, в 2015 году было достигнуто соглашение об урегулировании проблемы иранского атома с помощью принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который снимал с Ирана ранее введенные СБ ООН, США и ЕС экономические санкции. Позже США вышли из соглашения с Ираном.

Между тем, президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал американского постпреда при ООН Никки Хейли за слова о теракте на военном параде в иранском городе Ахваз. По его мнению, слова постпреда были ужасными и выставляющими «иранское правительство ответственным за теракт».