Порошенко призвал участников Генассамблеи ООН ввести санкции против России из-за Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генассамблею ООН поддержать резолюции по Крыму.

По его мнению, «милитаризация Крыма должна привлечь больше внимания» собравшихся, поэтому «Украина рассчитывает на поддержку соответствующих резолюций».

Также он не обошел вниманием Азовское море и назвал действия России в данной акватории «незаконными».

«Грубые действия (России – прим. ред.) должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.

Более того, по его мнению, «после оккупации Крыма идет оккупация Азовского моря», а Крымский мост и вовсе «нелегальный».

Между тем, американские СМИ предположили, что российский флот в Азовском море мог бы уничтожить базу ВМС Украины, а также принадлежащие ей корабли «в считаные минуты».