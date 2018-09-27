Глава МИД Украины уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин уснул во время выступления Петра Порошенко на 73-й Генассамблее ООН. Кадры со спящим министром выдал в эфир украинский «Пятый канал». Трансляция демонстрирует первую леди Украины Марию Порошенко, главу украинского минздрава Ульяну Супрун и мирно спящего в своем кресле Климкина. Видно также, что большая часть мест в зале во время выступления Порошенко пустует.

В своей 25-минутной речи Порошенко примерно 20 минут говорил о российских угрозах и лишь 3,5 минуты – ситуации в самой Украине.

Украинскому лидеру катастрофически не везет во время визита в Нью-Йорк. То он по ошибке зашел в российскую переговорную – «с туалетом перепутал», пошутил глава МИД России Сергей Лавров. То снялся вместе с президентом США в таких же, как у Трампа, костюме и галстуке, за что его уже высмеяли в украинских соцсетях.