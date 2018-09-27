Стало известно, чем полезно какао

Ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера выяснили, что продукты, содержащие какао, являются одним из источников витамина D2.

Согласно теории ученых, просушивание какао-бобов на солнце трансформирует прекурсоры витамина D в D2. Масс-спектрометрические анализы лишний раз подтвердили такую позицию.

Больше всего витамина содержится в масле какао и темном шоколаде. Данные исследования приводятся на портале EurekAlert!.

Ранее американские исследователи установили, что ресвератрол, который содержится в винограде и какао, имеет антивирусный эффект.