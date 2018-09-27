Датский биолог оседлал австралийского гребнистого крокодила

Датский биолог, 22-летний Нильс Дженсен, заснял в парке дикой природы в Австралии опасный трюк с местным гребнистым крокодилом – одним из крупнейших пресмыкающихся на земле, пишет The Sun. Дженсен покормил крокодила тушей валлаби (это небольшой родственник кенгуру) и, пока тот лакомился, несколько раз уселся ему на спину. Друзья биолога снимали его «подвиг» на камеру. Крокодил, увлеченный трапезой, не обратил на туриста никакого внимания, хотя эксперимент мог закончиться и иначе.

Сам Дженсен признал, что его поступок был увлекательным, но рискованным. Молодой биолог часто делает селфи с дикими животными, друзья зовут его «датским Крокодилом Данди». Нильс же утверждает, что просто делает то, что ему нравится.

Австралийские власти его поступок уже осудили, опасаясь, что у сумасшедшего датчанина могут появиться последователи – как туристы, так и местные. Администрация парка заявила, что австралийский гребнистый крокодил – один из самых опасных хищников на планете.

О том, к чему могут привести «игры» с дикой природой, говорит судьба австралийского телеведущего и натуралиста Стива Ирвинга по прозвищу «охотник на крокодилов». Стив погиб в 2006 году от удара шипом ядовитого ската, когда снимал очередную передачу у берегов Австралии.