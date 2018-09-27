Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Датский биолог оседлал австралийского гребнистого крокодила

Дмитрий Семенов
01:38 27.09.2018
Австралийские власти уже осудили поступок датчанина, заявив, что игры с крокодилами опасны для жизни.
Датский биолог оседлал австралийского гребнистого крокодила
Фото: paul mayall, picture alliance, Globallookpress

Датский биолог, 22-летний Нильс Дженсен, заснял в парке дикой природы в Австралии опасный трюк с местным гребнистым крокодилом – одним из крупнейших пресмыкающихся на земле, пишет The Sun. Дженсен покормил крокодила тушей валлаби (это небольшой родственник кенгуру) и, пока тот лакомился, несколько раз уселся ему на спину. Друзья биолога снимали его «подвиг» на камеру. Крокодил, увлеченный трапезой, не обратил на туриста никакого внимания, хотя эксперимент мог закончиться и иначе.

Сам Дженсен признал, что его поступок был увлекательным, но рискованным. Молодой биолог часто делает селфи с дикими животными, друзья зовут его «датским Крокодилом Данди». Нильс же утверждает, что просто делает то, что ему нравится.

Австралийские власти его поступок уже осудили, опасаясь, что у сумасшедшего датчанина могут появиться последователи – как туристы, так и местные. Администрация парка заявила, что австралийский гребнистый крокодил – один из самых опасных хищников на планете.

О том, к чему могут привести «игры» с дикой природой, говорит судьба австралийского телеведущего и натуралиста Стива Ирвинга по прозвищу «охотник на крокодилов». Стив погиб в 2006 году от удара шипом ядовитого ската, когда снимал очередную передачу у берегов Австралии.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.09.2018, 14:22
Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях
Дата26.09.2018, 14:29
«Грачи» заклевали: штурмовики Су-25 разгромили колонну бронетехники «противника» в Крыму
Дата26.09.2018, 18:14
Главный спор Глушаковых: что предстоит делить супругам
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата26.09.2018, 14:45
Непревзойденный гигант: на что способен самый тяжелый вертолет в мире Ми-26
Дата26.09.2018, 08:07
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:32 В стране и мире
Захарова назвала публикацию о «Боширове-Чепиге» вбросом и отвлечением внимания
21:15 В стране и мире
Видео
Детский сад – Лавров об обвинениях Мэй в адрес России о применении химоружия в Солсбери
17:57 В стране и мире
Видео
Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным
15:57 В стране и мире
Видео
Момент мощного взрыва на АЗС в Чечне попал на видео
15:37 В стране и мире
Видео
Отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова
Видео
Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры
Видео
«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление
«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео
Видео
Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео
Видео
Синоптики анонсировали третью волну «бабьего лета» в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.