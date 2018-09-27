Замглавы миссии ОБСЕ на Украине покинет свой пост

Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг покинет свой пост. Это произойдет 31 октября, и об этом он заявил лично.

События, происходящие в Донбассе, освещались им на протяжении более четырех лет. Хуг заявил, что покидает свой пост, потому что «ОБСЕ – не карьерная организация» и «работать в ее структурах можно не более 10 лет».

Подытоживая многолетние результаты, он с сожалением отметил, что «проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний». Слова Хуга передает «Коммерсантъ».

Ранее в ОБСЕ прокомментировали ситуацию в Донбассе. Как заявили в организации, в результате конфликта восток Украины сейчас является одной из самых заминированных территорий в мире.