Замглавы миссии ОБСЕ на Украине покинет свой пост
Подытоживая многолетние результаты, он с сожалением отметил, что проделанная миссией работа говорит, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний.
Фото: Alexandr Gusev / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг покинет свой пост. Это произойдет 31 октября, и об этом он заявил лично.
События, происходящие в Донбассе, освещались им на протяжении более четырех лет. Хуг заявил, что покидает свой пост, потому что «ОБСЕ – не карьерная организация» и «работать в ее структурах можно не более 10 лет».
Подытоживая многолетние результаты, он с сожалением отметил, что «проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний». Слова Хуга передает «Коммерсантъ».
Ранее в ОБСЕ прокомментировали ситуацию в Донбассе. Как заявили в организации, в результате конфликта восток Украины сейчас является одной из самых заминированных территорий в мире.