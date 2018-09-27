Одинаковы с лица: идентичная одежда Трампа и Порошенко рассмешила пользователей Сети

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко пришли на обед в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в одинаковых костюмах и галстуках.

Пресс-секретарь украинского лидера прокомментировал публикацию сообщением о том, что «даже дресс-код символизирует единство позиций», однако, у пользователей Сети оно вызвало волну юмора.

Кто-то сравнил глав государств с персонажами сказки «Вовка в Тридевятом царстве», выскакивающими из ларца и «одинаковыми с лица». Кто-то отметил успех попытки Порошенко полностью скопировать стиль Трампа, но в то же время и его забывчивость в том, что и первая леди в таком случае тоже должна быть похожа на свою «коллегу».

«Когда во всем пытаешься подражать шефу, но еще не научился улыбаться, как он», — написала украинская телеведущая Надежда Сасс.

Между тем, ранее президент Украины уже не раз становился объектом критики. Вначале эксперты назвали причиной часто неопрятного внешнего вида лидера страны его супругу, а позже и вовсе «раскрыли тайну мятых костюмов Порошенко».