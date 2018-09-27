Исаак Ньютон предсказал «перезагрузку Вселенной»

Английский математик, физик, механик и астроном Исаак Ньютон в одном из своих трудов предсказал «апокалипсис», сообщив, что не позднее 2060 года Вселенную ждет «перезагрузка». Или, как написал ученый, «новое начало». Об этом пишет британская Daily Star.

Свой труд, основанный на кардинальном изучении текстов Библии, в которой, как считал Ньютон, зашифрованы предсказания будущего, ученый подписал как Иегова Санктус Унус. Флориан Фрейштетер, исследовавший наследие Ньютона, пришел к выводу, что астроном считал – «апокалипсис» может случиться и позднее предсказанного им срока, но уж точно не раньше.

«Для Ньютона 2060 год является тем порогом, за которым нас ждут катастрофы и войны, но затем начнется новая божественная эра», - пишет Фрейштетер.

Интересно, что еще в 1973 году ЭВМ, использовавшая программу World One, предсказала вымирание человечества в 2040 году, пишет DS.