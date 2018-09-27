Максим Орешкин может стать следующим председателем совета Центра стратегических разработок

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин может заменить на посту председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Помимо него, также предстоит выбрать нового президента ЦСР. Сообщается, что кандидатур несколько и окончательный выбор еще предстоит совершить. Об этом передает «Интерфакс».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что уйдет с поста председателя совета Центра стратегических разработок.